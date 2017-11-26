Канадцев напугал огненный шар в небе (видео)

В пятницу, 24 ноября, в небе над канадской провинцией Альберта пролетел светящийся объект. Об этом сообщает CBC News



В сети появилось множество видеозаписей инцидента. Свидетели произошедшего смогли сфотографировать объект в нескольких ракурсах и поделиться снимками в Сети. Они предположили, что летящим телом мог быть самолёт, метеор или НЛО.

Некоторых явление напугало. Очевидцы утверждают, что объект искрился и терял куски по ходу движения.