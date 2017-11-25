Жертвами теракта в мечети на севере Синая в Египте стали 305 человек, среди них 27 детей

Число погибших при взрыве мечети в египте достигло 305 человек, 27 из них – дети. По уточнённым данным, ранения получили 128 человек, сообщает ТАСС

Теракт в мечети на севере Синая уже назван самым крупным в истории Египта. По сведениям генпрокуратуры страны, в нападении на мечеть участвовали от 25 до 30 боевиков. Они подъехали к месту атаки на пяти внедорожниках, привели в действие взрывное устройство, а затем расстреливали людей в упор.

По последним данным, террористы выкрикивали "Аллах акбар", при них были чёрные знамёна террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).