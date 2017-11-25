В Калининграде за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

За прошедшие сутки на дорогах Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Так, рано утром в пятницу, 24 ноября, в Калининграде на улице Островского грузовик Mercedes налетел на пролётные конструкции железнодорожного моста. Как выяснилось, водитель не обратил внимания на знаки, ограничивающие высоту транспортного средства. В итоге мужчина госпитализирован с травмами.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Двумя часами позже на Северном обходе легковой Nissan под управлением 53-летнего водителя сбил пожилого велосипедиста. Потерпевший получил телесные повреждения.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Во второй половине дня в пятницу на улице Кирова в Калининграде пешеход попал под колёса автомобиля Lexus. 43-летний мужчина травмирован.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

В тот же день в девятом часу вечера на автодороге Калининград – Балтийск в ДТП пострадали два человека. 25-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. От удара машину отбросило на встречку, по которой как раз двигался легковой Mercedes. В результате столкновения автомобилей пострадали пассажир и водитель Mercedes.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Всего за сутки калининградцы 677 раз нарушили ПДД, уточнили в ГИБДД. Среди нарушителей как водители, так и пешеходы.