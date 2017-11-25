В Батуми сгорел пятизвёздочный отель, 11 человек погибли

В грузинском городе Батуми во время пожара в пятизвёздочном отеле погибли 11 человек. Кроме того, 21 человек пострадал, сообщает Meduza

По информации СМИ, пожар в отеле Leogrand начался вечером 24 ноября. Из гостиницы эвакуировали около 100 человек.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев электропроводки в спа-салоне. Кроме того, в отеле выявлен целый ряд нарушений норм противопожарной безопасности, сообщил министр внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. В частности, в гостинице не оказалось пожарной лестницы.

"Был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. Также хочу поблагодарить порт Батуми за технику, которая помогла нам спасти людей", — заявил Гахарии.