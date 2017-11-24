В Калининградской области раскрыта серия мошенничеств в сфере жилищного строительства

Калининградская полиция раскрыла серию мошенничеств, связанных с жилищным строительством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что к мошенничеству причастен 45-летний руководитель строительной фирмы. Пятеро его клиентов лишились около двух миллионов рублей из-за того, что он предоставил им недостоверную информацию о якобы имеющихся у него в собственности земельных участках.

Мужчина заключал договоры на строительство индивидуальных домов, брал с клиентов деньги, но обязательств е выполнял. Да и не мог выполнить, потому что разрешений на строительные работы у него не было.

Следователи отдела МВД России по Гурьевскому району возбудили в отношении подозреваемого пять уголовных дел. Мужчине вменяют в вину мошенничество, а также присвоение денег.

Полиция просит граждан, пострадавших при схожих обстоятельствах, позвонить в дежурную часть по телефонам 8 (4012) 552-604, 8 (401-51) 3-07-69 или обратиться лично по адресу: город Гурьевск, улица Ленина, 3.