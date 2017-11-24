"Она не хотела ложиться спать": в Калининграде осудили мужчину, пытавшегося убить 18-летнюю подругу

В Калининграде осудили 25-летнего местного жителя, который пытался убить свою 18-летнюю подругу. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что ударил девушку ножом, потому что разозлился. Она не хотела ложиться спать, грубила ему и обзывалась. Он утверждал, что не хотел убивать потерпевшую, а просто думал её проучить.
Ранее мужчина был судим за хищения и поджог. Московский районный суд признал его виновным. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор был обжалован в апелляционном порядке в Калининградском областном суде стороной защиты, однако судебная коллегия по уголовным делам признала его законным и обоснованным, а апелляционную жалобу оставила без удовлетворения.
Инцидент произошёл зимой 2016 года на ул. Багратиона. В декабре пострадавшая пришла в гости к знакомым. Там между ней и одним из мужчин произошёл конфликт во время застолья. Пьяный калининградец схватился за нож
и 25 раз ударил им девушку. В результате своевременно оказанной медицинской помощи девушка осталась жива.