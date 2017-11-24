155 убитых, 120 раненых: в Египте взорвали мечеть (обновлено)

В результате взрыва мечети на севере Синайского полуострова 155 человек погибли, 120 ранены. Как сообщает ТАСС , такую информацию опубликовала газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на собственные источники в структурах власти.

Нападение на мечеть совершено утром 24 ноября во время пятничной молитвы в городке Эр-Рауда неподалёку от столицы Северного Синая. Террористы подъехали на четырёх внедорожниках, окружили мечеть, взорвали в толпе молящихся боеприпас, а затем стали в упор расстреливать людей. Боевики стреляли и по каретам скорой помощи, которые пытались забрать раненых.

Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности. МВД взяло под усиленную охрану все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви.

Пока ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Обновлено от 17:25