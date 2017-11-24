На ул. Емельянова водитель грузовика устроил тройное ДТП с пострадавшим

На ул. Емельянова столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в четверг, 23 ноября, в 14:50. 39-летний водитель автомобиля МАN нарушил дистанцию. Из-за этого грузовик врезался в Renault. Легковушка от удара столкнулась с автомобилем Citroen. В результате ДТП 33-летний водитель Renault получил травмы. По сообщениям источника в экстренных службах города, его отвезли в больницу с сотрясением головного мозга.