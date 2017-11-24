36-летнего мужчину оштрафуют за курение на борту самолёта, летевшего в Калининград

В самолёте, летящем рейсом Санкт-Петербург — Калининград, сработал датчик дыма. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть полиции на транспорте от диспетчерской службы аэропорта Храброво поступило сообщение о том, что на борту самолёта, летящего рейсом Санкт-Петербург — Калининград, в месте общего пользования сработали датчики дыма.

По прибытии авиарейса в Калининград нарушителя задержали. Им оказался 36-летний житель Волосово Ленинградской области, который не смог справиться со своей вредной привычкой и закурил в туалете.

В настоящее время сотрудниками линейного отдела полиции МВД России на воздушном транспорте аэропорта Храброво в отношении правонарушителя составлен административный протокол за "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Санкция статьи предусматривает штраф до 1500 рублей.