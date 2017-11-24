На дне Финского залива в районе прокладки газопровода "Северный поток -2" обнаружили три мины и торпеду

В Финском заливе в районе прокладки газопровода "Северный поток-2" обнаружили четыре мощных боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтфлота Романа Мартова.

Три мины и торпеда, пролежавшие под водой более 70 лет, были найдены с помощью телеуправляемого аппарата. Все боеприпасы немецкого производства, уточнил Мартов.

"При помощи необитаемого телеуправляемого аппарата на дне Финского залива были обнаружены четыре морских боеприпаса — две плавающие мины, электромагнитная мина и торпеда времен Великой Отечественной войны немецкого производства, лежащие на глубине 30-40 метров неподалеку друг от друга", — рассказал он.

Информация о взрывоопасной находке пришла от организации, занимавшейся гидролокационным исследованием дна. Все четыре боеприпаса найдены в районе прокладки газопровода "Северный поток-2".

На место был вызван противолодочный корабль "Зеленодольск" с группой водолазов и специальным оборудованием. При обследовании боеприпасов выяснилось, что поднимать их на поверхность опасно. Было принято решение уничтожить их на месте, что и было сделано, сообщил представитель Балтфлота.