В Балтийске двое мужчин обокрали кафе на 1,5 млн рублей

В Балтийске полицейские задержали двоих подозреваемых в краже имущества на 1,5 млн рублей из кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жители Балтийска 33 и 35 лет залезли в помещение и похитили пустой сейф и оборудование для приготовления пищи из заброшенного здания кафе на улице Красной Армии.

Полицейские подозреваемых задержали. Они пояснили, что собирались продать похищенное, а на вырученные деньги купить спиртное. Однако сейф пришлось бросить неподалёку от кафе, так как он оказался слишком тяжёлым. А попытка сдать оборудование в пункт приёма металлолома не удалась, поскольку работники не приняли предметы у подозрительных лиц.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Им грозит до десяти лет лишения свободы.