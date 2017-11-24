У автомобиля Audi, врезавшегося в Гурьевском районе в дерево, заклинило руль, который починили накануне

У автомобиля Audi, врезавшегося в Гурьевском районе в дерево, заклинило руль. Об этом Клопс.Ru сообщила сестра пострадавшего Ангелина.

По её словам, накануне у автомобиля сломался руль. Её брат вместе с другом починили его. Позже он поехал на нём в соседний посёлок за соляркой.

"Он стал входить в поворот, скорость, конечно, была большая. У машины заклинило руль, её развернуло, ударило об дерево и разорвало пополам. Брат вылетел в боковое водительское стекло. Мимо проезжали очевидцы. Они нашли его мобильный телефон, достали из него SIM-карту, вставили в свой и позвонили нашему брату, который приехал на место ДТП", — рассказала родственница.

31-летнего мужчину увезли в больницу с тяжёлыми травмами. По словам Ангелины, у него множественные переломы таза, травматический шок. Ему зашили диафрагму. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

"Брат не был пьян, об этом сначала стали говорить очевидцы, но впоследствии это не подтвердилось. Он сам работает водителем и не сел бы пьяный за руль", — сообщила женщина.