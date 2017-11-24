Полиция разыскивает 61-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и скрывшегося от суда

Полиция Гусевского района разыскивает Николая Колесникова, скрывшегося от суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

61-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Подозреваемый, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, скрывается от мирового суда Гусева. По оперативным данным, он может находиться в Гурьевском районе или в Калининграде.

Приметы: на вид 55–60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка. Мужчина хромает, у него татуировка на левом плече в виде эмблемы ВДВ, на правом — в виде черепа и кинжала.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Колесникова, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-605, 8 (40143) 3-32-81, 3-24-10 или 112.