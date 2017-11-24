Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях

Правоохранительные органы начали проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях. Об этом сообщили в региональном СКР.

22 ноября на сайте Клопс.Ru вышла публикация о том, что 17 ноября в Калининграде на ул. Гайдара бездомный пёс, которого прикармливали жители дома, покусал двоих восьмилетних детей



"По данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается, имелся ли у собаки хозяин или она является бездомной. Если будет установлено, что собака является бездомной, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак", — сообщила Клопс.Ru старший помощник руководителя CУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко. Она отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.