Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях
Правоохранительные органы начали проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях. Об этом сообщили в региональном СКР.
22 ноября на сайте Клопс.Ru вышла публикация о том, что 17 ноября в Калининграде на ул. Гайдара бездомный пёс, которого прикармливали жители дома, покусал двоих восьмилетних детей
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается, имелся ли у собаки хозяин или она является бездомной. Если будет установлено, что собака является бездомной, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак", — сообщила Клопс.Ru старший помощник руководителя CУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко. Она отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.