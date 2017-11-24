Два грабежа за один день: в Калининграде задержали мужчин, вырывавших сумки у прохожих (видео)

В Калининграде за один день, 21 ноября, ограбили двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошёл на ул. Борзова. Мужчина подбежал к женщине и выхватил у неё сумку.

"Подбежал этот молодой человек сзади, схватил сумку. У меня был испуг, такая ситуация со мной первый раз, был шок", — пояснила пострадавшая.

С её слов составили фоторобот нападавшего и вскоре его задержали. При себе у него были золотые серёжки жертвы, деньги он успел потратить. В Калининград мужчина приехал три года назад. Как выяснилось, он нарушил миграционное законодательство. Сейчас он находится в изоляторе, дожидаясь решения суда по депортации.

Также полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этого мужчины, сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в полицию.

Второе ограбление случилось на ул. Космической. Около 18:30 к 27-летней женщине подбежал сзади неизвестный и выхватил у неё сумочку, в которой находился дорогостоящий мобильный телефон.

Скрыться злоумышленнику помешали прохожие. Они схватили грабителя и вернули женщине её имущество, однако мужчине удалось сбежать. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 21-летний житель одного из посёлков Багратионовского района. В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабёж").