В Зеленоградском районе 45-летняя предпринимательница продавала алкоголь без лицензии

В Зеленоградском районе полицейские изъяли у нарушительницы правил торговли алкоголь на сумму 163 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

45-летняя предпринимательница хранила в принадлежащем ей магазине крепкие спиртные напитки, а также продавала их местным жителям. Лицензии на это у женщины не было.

С места происшествия полицейские изъяли 302 литра алкогольной продукции.

Против предпринимательницы возбудили уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Санкция статьи включает наказание в виде штрафа в размере до трёх миллионов рублей и лишения свободы на срок до трёх лет.