В Калининграде из-за ДТП на ул. Островского на нескольких улицах образовались пробки

Утром в пятницу, 24 ноября, из-за аварии на перекрёстке ул. Островского и ул. Колхозной на нескольких улицах образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



ДТП произошло под железнодорожным мостом. Очевидцы утверждают, что автобус №14 и маршрутка №75 объезжают этот участок по ул. Герцена.

Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", скорость движения на ул. Островского составляет по направлению к ул. А. Невского 5 км/ч. Движение также затруднено на улицах: Колхозной, Загородной, Лейтенанта Князева, Парковая аллея, Молодёжной, Гайдара. Средняя скорость движения транспорта на данных улицах составляет 5 км/ч.