В Славске мать двоих детей не платила алименты, утверждая, что не может работать из-за СПИДа

В Славском районе 41-летняя мать, лишённая родительских прав, не платила алименты двоим детям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Её два несовершеннолетних ребёнка воспитываются в приёмной семье. Женщина не платила алименты на их содержание. Судебные приставы неоднократно общались к должнице. Но мать детей вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, употребляла спиртные напитки. Она говорила судебным приставам, что ей нельзя работать, так как она больна СПИДом.

Против женщины возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого установили, что должница состоит на учёте в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также у врача-нарколога, но противопоказаний к трудовой деятельности у неё не было. Однако привлечения к уголовной ответственности женщине удалось избежать в связи с изменением законодательства.

Поэтому позже её приговорили к административному наказанию, а именно к 20 часам обязательных работ.

"После отработки 20 часов обязательных работ должница обратилась в больницу для обследования и прохождения лечения ВИЧ-заболевания. После курса лечения она дала слово судебным приставам трудоустроиться, чтобы начать погашать образовавшуюся задолженность по алиментным обязательствам, сумма которой превысила 300 000 рублей", — пояснили в ведомстве.