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Водитель и пассажирка рейсового автобуса рассказали подробности ДТП на проспекте Победы

Автор: Ольга Запивалова
16:54
  1707
Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП на проспекте Победы вечером в среду, утверждает, что выехал на перекрёсток на мигающий зеленый свет. Он и его пассажирка рассказали Клопс.Ru о столкновении с микроавтобусом.
 
Екатерина Казанцева — пассажирка автобуса №107 — пояснила, что возвращалась из Калининграда к себе домой в пос. Кострово. Женщина сидела в передней части салона на третьем ряду. Автобус неожиданно резко затормозил, после чего произошёл удар.
 
"Салон был заполнен людьми, многие стояли, было много детей. Я не увидела, на какой свет ехал водитель, и что случилось на дороге. Сразу всё внимание переключила на кондуктора - она стояла рядом со мной в проходе и плашмя упала на спину, ударилась очень сильно. Пассажиры попытались поднять её, но она плакала, говорила, что ей больно, что у неё межпозвоночные грыжи. Потом с трудом её все же удалось посадить, пока она ждала скорую, всё время плакала. Кроме неё в салоне упали ещё несколько человек, но я не видела, чтобы кто-то ещё пострадал. Люди вызвали скорую помощь и вышли на улицу. Медики и ГАИ приехали быстро, а мы ещё около получаса ждали, чтобы нас подобрал другой автобус", — рассказала Екатерина Казанцева.
 
По словам женщины, желтый минивен Renault, с которым столкнулся рейсовый автобус, развернуло от удара. Водитель большого автобуса, вероятно, пытался уйти от столкновения, и задел его по касательной. Из "буса" вышли водитель и пожилой пассажир.
 
"Тут однозначно, что водители автобусов не поделили перекрёсток. А кто виноват, уже решит ГИБДД", — говорит Екатерина.
 
По словам 54-летнего водителя рейсового автобуса, общий стаж вождения у него 36 лет. Сергей говорит, что впервые попал в такое ДТП, и утверждает, что в аварии не виновен.
 
"Мы двигались по проспекту Победы в сторону Балтийска. Я выехал на перекрёсток на мигающий зеленый свет, а слева, на улицу Красносельскую, поворачивал микроавтобус. Он выскочил на перекрёсток раньше времени!" — уверен водитель автобуса.
 
Сергей рассказал, что ездит на рейсовых автобусах более 20 лет. Маршруты меняются - это 105, 107, 140, 120 автобусы, которые курсируют по области.
 
"Я вчера рассказал всё ГИБДД и написал кучу объяснительных. С рейсов меня не снимали, сегодня у меня законный выходной, а завтра я выхожу на работу", -— говорит он.
 
Водитель сказал, что беспокоился за самочувствие кондуктора, которая упала в салоне, и пожилого пассажира микроавтобуса Renault  - скорая увезла обоих в больницу.
 
"С кондуктором я уже вчера разговаривал - у неё всё хорошо, просто ушиб спины. Сегодня она уже вышла на работу. Контактов пожилого человека у меня нет, но хочется верить, что с ним всё в порядке. Во всяком случае, вчера он сам передвигался и был в сознании", — сообщил Сергей.
 
Редакция Клопс.Ru попыталась получить комментарии у руководителя компании-перевозчика ООО "Регио-экспресс". Его на месте не оказалось, а главный инженер предприятия ситуацию комментировать отказался.
 
"Все материалы сейчас в ГИБДД, они занимаются расследованием. Я ничего говорить не буду", — сообщил мужчина. 
 
ДТП с автобусом и автомобилем Renault  на перекрёстке улицы Красносельской и пр. Победы произошло 22 ноября около 19:00. В нём  пострадали два человека - 42-летнюю женщину-кондуктора доставили в больницу с ушибами спины. 80-летний пассажир микроавтобуса Renault госпитализирован с сотрясением головного мозга. По данным ГИБДД, микроавтобус Renault под управлением 54-летнего водителя на регулируемому перекрёстке при повороте налево врезался в  ехавший во встречном направлении рейсовый автобус.
 

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