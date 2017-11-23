В Калининградской области работница санатория обокрала инвалида-колясочника, подсмотрев PIN-код карты

В Мамоново сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 30 000 рублей с кредитной карты инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

68-летняя пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что после пребывания в одном из санаториев обнаружила пропажу с кредитной карты 30 000 рублей. Выяснилось, что к хищению денег причастна бывшая работница оздоровительного учреждения. 58-летняя женщина, ранее судимая за кражу, созналась в содеянном. Подозреваемая пояснила, что запомнила PIN-код кредитки, помогая подопечной с покупками.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.