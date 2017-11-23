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В Гурьевске завершили расследование громкого дела об убийстве пенсионерки и избиении её дочери

14:37
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В Гурьевске завершили расследование уголовного дела по обвинению в убийстве пенсионерки и покушении на убийство её дочери. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
 
31-летнего жителя Гурьевского района обвиняют в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идёт об убийстве, покушении на убийство двух лиц, совершённом общественно опасным способом, краже с причинением значительного ущерба и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путём поджога.
 
Как установлено следствием, в ночь с 1 на 2 марта 2017 года обвиняемый выпивал в квартире на ул. Заречной в Гурьевске вместе с пожилой женщиной и её дочерью, с которыми познакомился накануне. После застолья все трое легли спать в одной комнате. Ночью обвиняемый на почве внезапно возникшей неприязни схватил 34-летнюю дочь хозяйки квартиры за шею руками и сдавил, из-за чего женщина потеряла сознание.
 
Увидев, что 75-летняя хозяйка квартиры проснулась, мужчина начал избивать её ногами, после чего задушил электрическим проводом. В этот момент в себя пришла её дочь. Мужчина взял молоток и избил им женщину, затем схватил её за волосы и ударил головой о выступающую часть комода.
 
Полагая, что обе женщины мертвы, обвиняемый украл из их квартиры два мобильных телефона, ноутбук, телевизор и другую технику на общую сумму свыше 33 000 рублей. Чтобы скрыть своё преступление, мужчина поджёг квартиру потерпевших и скрылся с места преступления.
 
Соседи, почувствовавшие запах дыма, вызвали на место пожарных. 34-летняя женщина, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, осталась жива. Смерть пожилой женщины, как позднее показала судебно-медицинская экспертиза, наступила в результате механической асфиксии. В результате пожара было повреждено имущество и общая обстановка в квартире на сумму свыше 176 000 рублей.
 
В ходе предварительного следствия мужчина признал себя виновным. Похищенное нашли в его квартире в ходе обыска.
 
"Как установлено следствием, мужчина ранее был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, находился под административным надзором. Проведённая судебная психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступлений был способен отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается", — пояснили в ведомстве.
 
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
Тела обеих женщины нашли в квартире многоэтажного дома на ул. Заречной при тушении пожара. Пенсионерка была уже мертва, её дочь находилась в бессознательном состоянии. Следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что пожилую женщину убили. Её дочь с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Подозреваемого вскоре задержали
 

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