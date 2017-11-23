Калининградка отсудила более 850 тыс. рублей у соседа, реконструировавшего свою квартиру

Суд обязал калининградца, незаконно реконструировавшего свою квартиру, возместить ущерб, причинённый его соседке. Об этом сообщает пресс-служба Областного суда.

Женщина рассказала, что она является собственником квартиры в двухквартирном доме довоенной постройки по ул. Тургенева. Её сосед устроил перепланировку, он частично демонтировал мансардный этаж, крышу дома и стены до уровня перекрытий первого этажа. Дом находился в полуразрушенном состоянии, состоял из одного надземного этажа и не имел крыши. Квартира женщины постоянно затапливалась дождями, из-за этого полностью повредились внутренняя отделка, инженерные сети, на стенах появились грибок и плесень.

"Ранее в 2015 году решением суда действия ответчика были признаны незаконными, на него была возложена обязанность по восстановлению дома в прежнем состоянии. Ответчик никаких строительных работ так и не произвёл, при этом квартира истицы продолжала разрушаться", — пояснили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд посчитал обоснованными требования жительницы дома о взыскании с её соседа стоимости восстановительного ремонта квартиры. Мужчина должен заплатить более 850 000 рублей. На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.