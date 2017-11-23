В Гусевском районе автомобиль Audi врезался в дерево, водитель в тяжёлом состоянии
В среду, 22 ноября, в Гурьевском районе автомобиль Audi врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 19:15 на автодороге Калининград — Крылово. 31-летний водитель на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением автомобилем, собранным из различных элементов, которые ранее привезли в область. Иномарка врезалась в дерево.
Как сообщил Клопс.Ru
источник в экстренных службах города, мужчину отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. У него серьёзная травма головы, а также перелом таза и различные ушибы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.