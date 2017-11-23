Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке в Зеленоградском районе

Следователями регионального СКР по факту нарушения на предприятии требований охраны труда, повлёкшего смерть рабочего, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ведомство.



По предварительным данным, 21 октября подсобный рабочий одной из строительных компаний устанавливал опалубку на объекте в посёлке Геройское Зеленоградского района.



"При этом должностными лицами не были обеспечены требования правил техники безопасности, регламентирующие обязательное использование при работе на высоте предохранительной привязи, не проведён соответствующий инструктаж с работником. В результате в ходе проведения работ 32-летний подсобный рабочий упал с высоты не менее десяти метров и получил травмы, не совместимые с жизнь, от которых умер на месте", — пояснили в региональном СУ СК РФ.



Следователи возбудили уголовное дело по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Сейчас устанавливается обвиняемый, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.