На ул. Согласия из окна выпала 78-летняя женщина

Во вторник, 21 ноября, на ул. Согласия из окна первого этажа выпала женщина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в 13:30. Прохожий заметил лежащую на земле около пятиэтажного дома пожилую женщину. Пострадавшая находилась в сознании, но ей срочно требовалась медицинская помощь.

Прибывшие на место медики диагностировали у 78-летней пострадавшей ушибы головы, туловища, рук и ног. Также на место вызвали психиатрическую бригаду, которая установила, что у пострадавшей старческое слабоумие. С травмами её доставили в БСМП.