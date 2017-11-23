При столкновении автобуса и маршрутки пострадали два человека

В ДТП с автобусом и маршруткой на перекрёстке улицы Красносельской и пр. Победы пострадали два человека. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



42-летнюю женщину доставили в больницу с ушибами спины. Возможно, у неё перелом костей таза. Травмы получил и 80-летний пассажир. Пенсионера госпитализировали с сотрясением головного мозга.

