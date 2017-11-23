В Калининграде кассир "Мираторга" воровала замороженное мясо из магазина

В Калининграде сотрудница "Мираторга" воровала мясо и деньги из магазина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

30-летняя местная жительница работала кассиром в оптовой торговой точке. Женщина вынесла из магазина замороженную мясную продукцию на сумму около 32 000 рублей. Сотрудница также унесла домой и выручку — 73 000 рублей, 19 000 из которых успела потратить. Её вычислили сотрудники службы безопасности. Они обратились в правоохранительные органы, определившие местонахождение преступницы.

Против жительницы Калининграда возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"). Она полностью признала свою вину.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил её к обязательным работам. Женщина также должна будет возместить компании материальный ущерб в размере более 51 000 рублей.