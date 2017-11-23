В Балтийске полиция разыскивает двух молодых людей, подозреваемых в грабеже

В Балтийском районе полиция разыскивает двух молодых людей, которых подозревают в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемые попали в объектив камеры видеонаблюдения. Одному из молодых людей на вид 16-20 лет, рост 165-175 см, телосложение худощавое, короткая стрижка. Он был одет в синюю куртку в клетку с белым капюшоном, красную майку, спортивные штаны с жёлтой каймой и коричневые кроссовки. Второму подозреваемому на вид 16-20 лет, рост – 165-175 см, среднее телосложение, короткая стрижка. Он был одет в синюю куртку, серые спортивные штаны и синие кроссовки с серой каймой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом в ОМВД по телефонам: 8 (4012) 552-602, 8(40145)3-26-02, 02, 102.