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Главная Новости Происшествия

В Балтийске полиция разыскивает двух молодых людей, подозреваемых в грабеже

08:04
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В Балтийском районе полиция разыскивает двух молодых людей, которых подозревают в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Подозреваемые попали в объектив камеры видеонаблюдения. Одному из молодых людей на вид 16-20 лет, рост 165-175 см, телосложение худощавое, короткая стрижка. Он был одет в синюю куртку в клетку с белым капюшоном, красную майку, спортивные штаны с жёлтой каймой и коричневые кроссовки. Второму подозреваемому на вид 16-20 лет, рост – 165-175 см, среднее телосложение, короткая стрижка. Он был одет в синюю куртку, серые спортивные штаны и синие кроссовки с серой каймой.
 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом в ОМВД по телефонам: 8 (4012) 552-602, 8(40145)3-26-02, 02, 102.

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