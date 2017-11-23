Пропавшего в Калининграде 16-летнего подростка нашли живым

Калининградские полицейские нашли пропавшего 16-летнего Никиту Л., объявленного в розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поисках подростка принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Он был найден вечером, 21 ноября.

В настоящее время сотрудники ПДН проводят профилактическую работу с несовершеннолетним и его родителями для недопущения в будущем случаев самовольного ухода из дома. Было установлено, что противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. Он находился в гостях у друга.