Пропавшего в Калининграде 16-летнего подростка нашли живым
Калининградские полицейские нашли пропавшего 16-летнего Никиту Л., объявленного в розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В поисках подростка принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Он был найден вечером, 21 ноября.
В настоящее время сотрудники ПДН проводят профилактическую работу с несовершеннолетним и его родителями для недопущения в будущем случаев самовольного ухода из дома. Было установлено, что противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. Он находился в гостях у друга.
Никита ушёл из дома
8 ноября. Его местонахождение было не известно.