В Калининграде столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие (фото)

В Калининграде на перекрёстке улицы Красносельской и проспекта Победы столкнулись автобус и маршрутное такси. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

ДТП произошло в среду около 19:00. По словам свидетелей происшествия, пассажирский автобус выехал по проспекту Победы на перекрёсток под жёлтый сигнал светофора и столкнулся с маршруткой, поворачивавшей на улицу Красносельскую.

Фото: очевидец

Фото: очевидец

Очевидцы рассказывают, что при аварии пострадали несколько человек. В пресс-службе УМВД по Калининградской области подтвердили, что одному из пассажиров автобуса потребовалась скорая медицинская помощь, его госпитализировали. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.