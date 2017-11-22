В Зеленоградске осудили мужчину, убившего приятеля за отказ подарить ему свою одежду

В Зеленоградске осудили мужчину за убийство знакомого и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу матери и отца погибшего мужчина должен будет заплатить компенсацию морального вреда 500 000 рублей каждому.



Днём 7 марта 2017 года в квартире дома по ул. Окружной в ходе конфликта во время застолья мужчина ударил приятеля ножом в грудь. От полученных ранений тот умер в больнице.

Как ранее сообщало следствие, между убитым и обвиняемым произошёл конфликт из-за отказа потерпевшего подарить ему свою одежду. В момент ударов подсудимый угрожал убийством ещё одному приятелю, который попытался защитить друга.