Глава ЛНР рассказал о попытке переворота в самопровозглашённой республике

Глава самопровозглашённой Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий рассказал о попытке госпереворота. Как сообщает Лента.Ru
, об этом Плотницкий сообщил в ходе совещания.
Глава ЛНР заявил, что во время попытки госпереворота в Луганске отключили телевидение, мобильную связь и электричество. В его организации он обвинил бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.
"Мне кажется, мы недооценили количество и тяжесть правонарушений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Если Корнет решил таким способом защищаться, то это его грубейшая ошибка", — заявил глава ЛНР.
Плотницкий добавил, что в МВД республики проведут кадровые чистки, и попросил возбудить уголовное дело в связи с отключением электричества. "Кого надо менять, мы будем менять. Кто будет нормально работать, тот останется", — отметил он.
Во вторник, 21 ноября, СМИ сообщили о захвате центра Луганска
вооружёнными людьми. Захватчики проигнорировали приказ Плотницкого покинуть центр города. Они заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также заблокировали въезды и выезды из административных зданий.