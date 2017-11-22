Глава ЛНР рассказал о попытке переворота в самопровозглашённой республике

Глава самопровозглашённой Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий рассказал о попытке госпереворота. Как сообщает Лента.Ru , об этом Плотницкий сообщил в ходе совещания.

Глава ЛНР заявил, что во время попытки госпереворота в Луганске отключили телевидение, мобильную связь и электричество. В его организации он обвинил бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.

"Мне кажется, мы недооценили количество и тяжесть правонарушений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Если Корнет решил таким способом защищаться, то это его грубейшая ошибка", — заявил глава ЛНР.

Плотницкий добавил, что в МВД республики проведут кадровые чистки, и попросил возбудить уголовное дело в связи с отключением электричества. "Кого надо менять, мы будем менять. Кто будет нормально работать, тот останется", — отметил он.