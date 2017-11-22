Остановили за тонировку, нашли марихуану: 17-летний подросток собирался перебросить наркотики в ИК (видео)

В отношении калининградца, задержанного с 50 граммами марихуаны, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



17 ноября около 2:45 сотрудники ДПС остановили машину Renault на пр. Победы, чтобы проверить тонировку автомобиля. 17-летний пассажир заметно нервничал. У него нашли полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. Внутри была марихуана общей массой 50,9 грамма.



По оперативным данным, он собирался перекинуть свёрток с наркотиками на территорию одной из исправительных колоний. Против 17-летнего подростка возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств"). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

