В Светлогорске директор МУП незаконно выписывал себе премии

В Светлогорске руководитель муниципального предприятия незаконно выписывал себе премии. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



По версии следствия, с февраля 2010 года по декабрь 2012 года директор муниципального предприятия незаконно издавал приказы, на основании которых получал доплаты к должностному окладу. Таким образом, руководитель присвоил более 280 000 рублей, что является крупным размером.



Против него возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере"). Дело передали в Светлогорский городской суд.