В Зеленоградске суд закрыл закусочную на 80 суток за нарушение санитарных норм

В Зеленоградске суд на 80 суток приостановил деятельность закусочной за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.



Кафе ООО "Дельфин" находится на пер. Приморском. При этом на фасаде здания не размещена информация о фирменном наименовании организации, месте её нахождения и режиме работы. Также в закусочной не было горячей воды, нарушены нормы хранения и вывоза мусора, уборки помещения, хранения алкоголя. В кафе отсутствовал контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов, а продавец не имел медицинской книжки.



Хозяин заведения частично признал свою вину. Зеленоградский районный суд приостановил деятельность закусочной ООО "Дельфин" на 80 суток.