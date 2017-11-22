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Главная Новости Происшествия

В Калининграде на учениях всех спецслужб города подорвали автобус настоящей взрывчаткой (фото, видео)

15:01
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В Калининграде прошли масштабные учения спецслужб города, направленные на отработку действий при взрыве в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. 
 
Согласно легенде, в автобус, в котором передвигались футбольные фанаты, неизвестные подложили мужскую сумку с 400 граммами тротила. На этот раз в учениях использовали настоящую тротиловую шашку, а не муляж. Взрыв был настолько сильный, что несколько дверей автобуса отломались, а стёкла разлетелись на десятки метров вокруг.
 
После взрыва на место происшествия прибыли скорая помощь, спасатели МЧС, взрывотехники ОМОН Росгвардии и ФСБ и кинологи. Им нужно было достать из перекорёженного автобуса пострадавших и оказать им медицинскую помощь. После эвакуации и первой помощи условным пострадавшим к работе приступили взрывотехники и кинологи. Представители Росгвардии, УФСБ и УМВД обследовали автобус и нашли несколько частей взрывного устройства, которое предполагаемые террористы привели в действие.
 
"Данные выезды проводятся в рамках тактико-специальных учений, направленных на совместную отработку действий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионе", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба регионального управления Росгвардии 

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