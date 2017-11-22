В Калининграде на учениях всех спецслужб города подорвали автобус настоящей взрывчаткой (фото, видео)

В Калининграде прошли масштабные учения спецслужб города, направленные на отработку действий при взрыве в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.



Согласно легенде, в автобус, в котором передвигались футбольные фанаты, неизвестные подложили мужскую сумку с 400 граммами тротила. На этот раз в учениях использовали настоящую тротиловую шашку, а не муляж. Взрыв был настолько сильный, что несколько дверей автобуса отломались, а стёкла разлетелись на десятки метров вокруг.



После взрыва на место происшествия прибыли скорая помощь, спасатели МЧС, взрывотехники ОМОН Росгвардии и ФСБ и кинологи. Им нужно было достать из перекорёженного автобуса пострадавших и оказать им медицинскую помощь. После эвакуации и первой помощи условным пострадавшим к работе приступили взрывотехники и кинологи. Представители Росгвардии, УФСБ и УМВД обследовали автобус и нашли несколько частей взрывного устройства, которое предполагаемые террористы привели в действие.

