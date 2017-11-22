С ул. Баранова эвакуировали микроавтобус, в котором хранился товар для незаконной торговли (видео)

В Калининграде с ул. Баранова эвакуировали микроавтобус, в котором уличные торговцы организовали склад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские провели рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли в районе Центрального продовольственного рынка. Они потребовали от продавцов убрать разложенный прямо на обочине товар, а также увезти припаркованный в неположенном месте микроавтобус, который являлся импровизированным складом.



В результате рейда 13 продавцов привлекли к административной ответственности по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации".



"Сотрудники полиции вынесли гражданам предписания на прекращение незаконной торговли и предупредили, что в случае повторного нарушения они будут привлечены к административной ответственности за невыполнение законных требований. Санкция в этом случае предусматривает арест до 15 суток", — пояснили в ведомстве.



Аналогичные рейды полицейские будут проводить регулярно.