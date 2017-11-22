Калининградка отсудила у бизнесмена более 400 тыс. рублей за бракованные двери

Калининградка отсудила у индивидуального предпринимателя компенсацию за бракованные двери. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Женщина заключила с бизнесменом договор, по условиям которого предприниматель до 10 июля 2017 года должен был изготовить и установить в её квартире межкомнатные двери. Женщина передала ему деньги — более 130 000 рублей.



Когда товар привезли и распаковали, выяснилось, что размер дверных коробок превышает размеры проёмов. Женщина просила поменять двери, но предприниматель ей отказал.



"Установив, что ответчик нарушил сроки выполнения работ, а также передал заказчице товар, не соответствующий условиям договора, суд пришёл к выводу об обоснованности требований истицы о расторжении договора и взыскании денег, а также неустойки", — пояснили в пресс-службе суда.



Ленинградский районный суд решил расторгнуть заключённый договор и взыскать с индивидуального предпринимателя 406 794 рубля.