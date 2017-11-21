В Калининграде образовались пробки из-за семи ДТП
В Калининграде из-за семи ДТП в конце рабочего дня во вторник образовались пробки на дорогах. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.
Так, сразу на трёх улицах – Александра Невского, Артиллерийской и Некрасова – затруднено движение из-за аварии, случившейся на перекрёстке. Здесь автомобили продвигаются со скоростью не больше 5 км/час.
Большое количество автомобилей скопилось на Московском проспекте. Здесь из-за ДТП поток практически не движется.
Из-за столкновения машин на перекрёстке улиц 9 Апреля и Фрунзе здесь также образовалась пробка. Проезд затруднён в обе стороны.
Сразу два ДТП случилось на Втором эстакадном мосту. Серьёзно мешает автомобильному движению. Только происшествие на съезде на Московский проспект.
Ещё одно ДТП буквально закупорило улицу Суворова, сообщает сервис Яндекс.Пробки
. Ситуацию осложняет большое количество автомобилей на дорогах в час пик.