В Калининграде образовались пробки из-за семи ДТП

В Калининграде из-за семи ДТП в конце рабочего дня во вторник образовались пробки на дорогах. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.

Так, сразу на трёх улицах – Александра Невского, Артиллерийской и Некрасова – затруднено движение из-за аварии, случившейся на перекрёстке. Здесь автомобили продвигаются со скоростью не больше 5 км/час.

Большое количество автомобилей скопилось на Московском проспекте. Здесь из-за ДТП поток практически не движется.

Из-за столкновения машин на перекрёстке улиц 9 Апреля и Фрунзе здесь также образовалась пробка. Проезд затруднён в обе стороны.

Сразу два ДТП случилось на Втором эстакадном мосту. Серьёзно мешает автомобильному движению. Только происшествие на съезде на Московский проспект.