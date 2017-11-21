Пассажир, опаздывавший на рейс Санкт-Петербург — Новосибирск, сообщил о бомбе в самолёте

В полицию поступило сообщение о том, что на борту самолёта рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, готовящегося к вылету из аэропорта Пулково, находится взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии.



На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОНа и сотрудники полиции. Они обследовали самолёт: салон, кабину пилотов, технические отсеки — и провели повторный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа. Авиарейс задержали на два с половиной часа.



В результате проведённой проверки опасных предметов не обнаружили. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что опоздавший пассажир таким образом хотел задержать авиарейс. Против него возбудили уголовное дело.