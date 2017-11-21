В Калининграде серийный мошенник обманывал людей, представляясь газовщиком (видео)

В Калининграде полицейские задержали серийного мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



25-летний местный житель подозревается как минимум в десяти мошенничествах. По оперативным данным, он размещал в интернете объявления с предложением услуг по установке и замене газового оборудования, представляясь сотрудником специализированной фирмы. На одно из таких объявлений откликнулась 62-летняя жительница дома на ул. Зоологической. При заключении договора о покупке газового оборудования пенсионерка передала лжегазовщику 65 000 рублей. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь, так и не выполнив работ.

Женщина обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Мужчина уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за целую серию аналогичных преступлений.

"Гражданам, пострадавшим от противоправных действий злоумышленника при схожих обстоятельствах, просьба сообщить об этом в ОП №3 по телефонам 8 (4012) 552-202, 552-203, 02, 102 или 112 либо написать заявление по адресу: 236010, город Калининград, улица Яналова, 56", — пояснили в пресс-службе.