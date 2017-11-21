В Калининграде спасатели помогли четырёхлетнему ребёнку, чья нога застряла в ручке кастрюли



В Калининграде в понедельник, 20 ноября, спасатели достали застрявшую в ручке кастрюли ногу ребёнка. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

Звонок диспетчеру поступил около 12:00. Мама просила оказать помощь её малышу. Четырёхлетний ребёнок играл с кастрюлей и засунул в её ручки ноги. Одну он смог вытащить самостоятельно, а вторая застряла.

На помощь прибыли спасатели. Спустя 25 минут они сумели вытащить ногу малыша. Ребёнок не пострадал.