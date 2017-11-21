В котельной поезда Калининград - Москва белорусские таможенники нашли двух варанов (фото)

Гродненские таможенники обнаружили в поезде, идущем из Калининграда в Москву, двух рептилий. Об этом сообщается на официальном сайте Таможенных органов Республики Беларусь.



Двух варанов длиной 122 и 130 см провозили нелегально. Переноску с животными, обмотанную скотчем, нарушители спрятали в котельной поезда.



Отмечается, что вараны находились в анабиозе. Они переданы в зоопарк. Таможня возбудила административное дело в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.