В Зеленоградском районе задержали 11 чёрных копателей янтаря (фото)

Две группы чёрных копателей янтаря полицейские вместе со спецназом Росгвардии задержали на территории Зеленоградского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



11 мужчин, использовавших для нелегального промысла портативные насосы и лопаты, остановили прежде, чем те успели добыть из грунта янтарь.



Всех задержанных доставили в отдел полиции. В отношении каждого из них составили протокол об административных правонарушениях "Самовольная добыча янтаря".



"Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконного промысла, продолжаются. Сообщить о правонарушителях, наносящих вред экологии и природным ресурсам региона, можно круглосуточно по телефонам: 02, 102 или 112", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.