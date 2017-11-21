В Литве задержали партию гашиша на миллион евро, предназначавшуюся для России (видео)



Сотрудники главного комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали в пригороде Утены 100 килограммов гашиша стоимостью почти миллион евро. Об этом сообщает Ru.Delfi

1 ноября ходе спецоперации задержали мужчину, который пытался вывести наркотики на автомобиле Volvo S80 из Литвы в Латвию. Чтобы спрятать их, он изменил конструкцию автомобиля.



По данным полиции, гашиш предназначался для российского рынка. Через несколько дней задержали и подозреваемого в организации этой контрабанды.



Оба подозреваемых находятся под арестом. Им грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.

Видео: пресс-служба Литовской полиции