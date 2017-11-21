За сутки на пешеходных переходах города и области сбили троих человек

В Калининграде и области за прошедшие сутки сбили троих человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В 15:28 на ул. Горького 64-летний водитель автомобиля Honda сбил 89-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерку госпитализировали. По информации источника в экстренных службах города, до ожидания медиков пострадавшую положили в машину. У неё сотрясение головного мозга, вывих плеча, перелом рёбер и правого бедра.

Ещё один пешеход пострадал в Светлом. В 17:10 на ул. Гагарина 61-летний водитель автомобиля Audi сбил 42-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшего доставили в больницу.