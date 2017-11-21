"Я дважды ударил его по лицу": в Калининграде осудили мужчину, избившего до смерти рыбака

В Калининграде осудили мужчину, избившего до смерти приятеля на рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В августе 2016 года после совместной рыбалки и распития спиртных напитков мужчина избил знакомого. От полученных травм тот умер спустя несколько часов у себя дома.

В судебном заседании подозреваемый не признал свою вину и пояснил, что во время совместного отдыха на озере дважды ударил приятеля по лицу, потому что тот оскорблял его. Он утверждал, что смерть знакомого не могла наступить от его ударов, а явилась результатом преступных действий других лиц.

Однако в суде полностью доказали вину подозреваемого. Его действия квалифицированы по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего").

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Мужчину приговорили к девяти годам строгого режима.

Данный приговор был обжалован в Калининградском областном суде. Он признал приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, наказание — справедливым.