В Дамаске российское посольство обстреляли из миномёта

В Дамаске посольство РФ обстреляли из миномёта. Об этом сообщает ряд российских и зарубежных СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

По информации внешнеполитического ведомства, обстрел вёлся с позиций террористов. Пострадавших среди сотрудников диппредставительства нет.

"20 ноября около 10:35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства РФ в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу", — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате разрыва 122-миллиметровой мины повреждена стена здания, оборваны линии электропередачи и нарушена система водоснабжения.