Калининградец, пострадавший в ДТП на территории Новгородской области, отсудил более 400 тыс. рублей

Суд взыскал компенсацию в пользу водителя легкового автомобиля, пострадавшего в ДТП с грузовиком на территории Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Осенью 2016 года в Новгородской области водитель грузовика превысил скорость на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Renault. За рулём иномарки сидел калининградец. В результате ДТП он получил различные травмы средней тяжести.



Установив, что собственником грузового автомобиля является индивидуальный предприниматель, суд пришёл к выводу о том, что именно он должен компенсировать пострадавшему причинённый вред. Таким образом, с него взыскали компенсацию морального вреда — 400 000 рублей, а также судебные расходы — 25 000 рублей.