Прокурор потребовал убрать 80-метровую лужу на ул. Гагарина

Прокурор Ленинградского района потребовал от дорожного предприятия устранить огромную лужу на ул. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Сотрудники ГИБДД и ведомства обнаружили на участке ул. Гагарина в районе дома №17 лужу длиной 80 метров, шириной более девяти метров и глубиной 20 сантиметров. По их мнению, она затрудняет движение транспорта и угрожает безопасности, так как нарушение дорожного полотна не позволяет водителям двигаться с разрешённой максимальной скоростью.



В связи с этим прокурор района внёс представление генеральному директору ЗАО "Дорожно-строительное предприятие", которое ответственно за содержание улично-дорожной сети.